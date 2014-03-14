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До конца года на территории Пискаревского кладбища появятся QR-коды с историческими справками
Сегодня, 16:50
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До конца года на территории Пискаревского кладбища появятся QR-коды с историческими справками

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Проект предполагает, что потомки проявят интерес к истории кладбища.

До конца года территорию Пискаревского мемориального кладбища оснастят табличками QR-кодами, благодаря которым посетители узнают об истории кладбища. Кроме того, здесь появятся звуковые экскурсии. Об этом сообщил директор СПб ГКУ "Пискаревское мемориальное кладбище" Евгений Панкевич "Петербургскому Дневнику". 

Проект называется "Код памяти - Пискаревский мемориал". В рамках акции предполагается установить 26 табличек с QR-кодами. Посетители смогут ознакомиться с экскурсией в двух форматах: реальном и дистанционном. Как подчеркнул Евгений Панкевич, цель проекта - сохранить память и передать значимые исторические факты потомкам. 

К 8 сентября проект обещают завершить. К этой дате должны быть установлены все таблички и записана часть экскурсий.

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Фото: gov.spb.ru

Теги: qr-коды, пискаревское кладбище, проект на пискаревском кладбище, справочная информация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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