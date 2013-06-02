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Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище
Сегодня, 14:59
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Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище

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Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину перед входом в Смольный.

Визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Петербург начался с посещения Пискаревского кладбища: он возложил цветы к монументу Матери-Родины и оставил запись в Книге почетных гостей, рассказали в Смольном. 

В годы войны Ленинград выдержал 900 дней блокады. Мы гордимся тем, что среди его защитников были кубинские патриоты – братья Альдо и Хорхе Виво. Мы храним память о них. Они – наши герои. Для нас очень важно, что сегодня утром вы почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда – возложили цветы и венки на Пискаревском мемориальном кладбище от кубинского народа и правительства. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину перед входом в Смольный.

Ранее на Piter.TV: на Манежной площади пройдет праздник "В шесть часов вечера после войны", посвященный 80-летию Победы. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: куба, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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