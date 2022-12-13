До четверга в Петербурге ожидается до +20 градусов

По словам Колесова, город плавно вошёл в лето – ночная температура достигла +8,8 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ближайшие три дня будет жарко – столбики термометров покажут до +20 градусов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, город плавно вошёл в лето – ночная температура достигла +8,8 градуса, при том, что десять дней назад такие показатели фиксировались только днём. Он добавил, что "ночь настолько тёплая, что стала четвёртой в ряду инструментальных наблюдений для 24 апреля". Синоптик напомнил, что в Петербурге 24 апреля уже бывало по-летнему жарко – в 2000 году столбики термометров показали +25 градусов.

Ранее движение в центре Петербурга перекроют на время репетиции Парада Победы. Аналогичные ограничения будут действовать 8 и 9 мая.

Фото: Piter.tv

