До 500 тыс. рублей выросла единовременная выплата для контрактников в Петербурге

В Петербурге увеличили единовременную выплату для контрактников с 300 до 500 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Документы об увеличении выплаты подписал губернатор Петербурга Беглов. Военнослужащие получают и другие льготы. Так, на время действия контракта им и их семьям предоставляется служебное жильё.
Ранее поликлинический корпус городского онкоцентра в Песочном готов на 65%. Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.
Фото: piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все