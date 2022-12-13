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До 500 тыс. рублей выросла единовременная выплата для контрактников в Петербурге
Сегодня, 18:17
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До 500 тыс. рублей выросла единовременная выплата для контрактников в Петербурге

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Документы об увеличении выплаты подписал губернатор Петербурга Беглов.

В Петербурге увеличили единовременную выплату для контрактников с 300 до 500 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

Документы об увеличении выплаты подписал губернатор Петербурга Беглов. Военнослужащие получают и другие льготы. Так, на время действия контракта им и их семьям предоставляется служебное жильё.

Ранее поликлинический корпус городского онкоцентра в Песочном готов на 65%. Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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