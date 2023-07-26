До 4,6 млн пассажиров планируют перевезти ж/д транспортом в направлении Крыма в 2023 году

Андрей Костюк рассказал о работе Минтранса по развитию туризма в Крыму.

До 4,6 млн пассажиров в стране планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в 2023 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании по вопросам развития туризма сделал первый заместитель главы министерства по транспорту Андрей Костюк. Делегат принял участие в рабочей поездке премьер-министра Михаила Мишустина в Республику Алтай.

Для перевозок пассажиров в сообщении с Республикой Крым предусмотрено курсирование 22 поездов, а также трех прицепных групп в сообщении с более 15 субъектами. Андрей Костюк, замглавы Минтранса РФ

В Минтрансе сообщили, что "Аэрофлот" увеличит долю российского вина на своих рейсах.

Фото и видео: Госдума России