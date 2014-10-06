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До 1 июля продлили арест владельцу сети "Рив Гош" Мейеру

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Адвокаты Мейера просили изменить меру на домашний арест или залог до 25 млн рублей.

Во вторник, 1 марта, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на постановление Московского райсуда о продлении ареста Августу Мейеру. Его обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города. 

Адвокаты Мейера просили изменить меру на домашний арест или залог до 25 млн рублей. Владелец сети в суде подробно рассказывал о движении товарно-материальных ценностей в "Юлмарте", напирая на то, что "невозможно вывести миллиард без следов". У следствия, по словам обвиняемого, нет ничего на него нет, а выданные "Юлмарту" деньги ушли поставщикам.

Решение об аресте осталось неизменным - до 1 июля. 

Видео: объединённая пресс-служба судов Петербурга 

Теги: мейер, рив гол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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