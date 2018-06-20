Дмитрий Самойленко: дорожное покрытие на Западной улице отремонтируют к октябрю 2019-го

В мае администрация Выборгского района запустит официальные процедуры по ремонту Западной улицы. Накануне была достигнута принципиальная договоренность с правительством Ленинградской области. Кроме того, в планах у муниципалитета - ремонт улицы Весенний Поток.

Уже в этом году в Выборге отремонтируют дорожное покрытие на улицах Западная и Весенний Поток. Это напрямую отразится на транспортной инфраструктуре поселка имени Кирова. По предварительным данным, ремонтные работы здесь завершатся в октябре 2019 года. Ранее администрация Выборгского района несколько лет добивалась выделения финансирования на эти цели. Ситуацию в интервью Piter.TV прокомментировал заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко.

Проблема ремонта улиц Западной, Весеннего Потока и Промышленной тянется с 2013 года. Именно с этого времени администрация Выборга занималась проектированием ремонта этих дорог, затем - прохождением государственной экспертизы. После получения положительного заключения администрация ежегодно обращалась в Правительство Ленинградской области с просьбой помочь с финансированием. Поскольку сумма затрат на ремонт данных дорог очень серьезная: из местного или районного бюджета ее просто не потянуть. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

В данный момент уже начались подготовительные мероприятия по организации ремонта улицы Западной в Выборге. На сегодняшний день достигнуты определенные договоренности с правительством Ленинградской области, есть понимание, в какие сроки будет отремонтирована автомобильная дорога по ул. Западной. Ремонт пройдет в текущем году за счет средств муниципального бюджета.

С начала этого года, с момента закрытия железнодорожного переезда, ситуация серьезно обострилась. Мы понимаем: весь автомобильный поток пошел по улице Западной, по Весеннему Потоку и прилегающим улицам. Могу сказать уверенно: на сегодняшний день мы достигли договоренности с правительством Ленобласти. В мае-месяце мы запустим процедуры по ремонту дороги на улице Западной. Она будет отремонтирована к октябрю 2019 года. В этом же году будет отремонтирован Весенний Поток. Чтобы все эти улицы, которые связаны с обеспечением поселка имени Кирова, привести в порядок. Наша цель - сделать нормальные дороги с качественным покрытием: все эти потребности должны быть обеспечены уже в этом году. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Вопрос ремонта и восстановления транспортной инфраструктуры в поселке имени Кирова в этом году обсуждался в администрации особенно активно. Тема актуальности создания дорожной инфраструктуры для жизнеобеспечения промышленной зоны Выборга обсуждали представители совета директоров промышленной сферы Выборгского района.

В частности, в конце марта в рамках повестки дня рассматривались планы по ремонту ул. Западной, Весенний поток, Таммисуо с участием председателя комитета дорожного хозяйства администрации Выборгского района Сергея Петрова. Он ответил на вопросы руководителей по поводу ремонта этих улиц. пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Отметим, что решение о ремонте дорог поселка имени Кирова загадочным образом совпало с двумя крайне странными акциями протеста. Речь идет о двух одиночных пикетах, участники которых требовали выделения средств и ремонта Западной улицы. Парадокс заключается в том, что пикетеры вышли на улицы уже после того, как городу стало известно о выделени средств и планировании ремонтных работ. Ранее в социальных сетях выборжане решили, что активисты просто захотели таким образом "срубить нахаляву" политических очков и в будущем связать старт ремонтных работ с прошедшими пикетами. Правдоподобная теория, учитывая, что организатор первого пикета постоянно проживает в Санкт-Петербурге и его связь с поселком имени Кирова в Выборге понятна не до конца. Это не помешало жителю Северной столицы уверить горожан в том, что он "разбивает подвеску" на выборгских дорогах каждый день.

Для справки: проект на ремонт этих улиц был разработан в 2013 году, получил положительную экспертную оценку. С этого периода администрация Выборгского района ежегодно обращалась в правительство Ленинградской области с просьбой о софинансировании и включении в план работ. С 2019 года, после закрытия железнодорожного переезда, который ведет в поселок Кирова, весь автомобильный поток пошел по ул. Западной и прилегающим улицам. Поэтому на протяжении последних месяцев особенно тщательно совместно с правительством Ленинградской области, губернатором региона рассматривался вопрос о необходимости ремонта этой территории. Помимо этих улиц в рамках капитального дорожного ремонта в Выборге предстоит отремонтировать порядка 10 000 кв.м дорожного покрытия.