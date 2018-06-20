Асфальт на Западной улице заменят: об этом стало известно за 10 дней до одиночного пикета в Выборге

После нескольких лет переговоров между администрацией Выборгского района и дорожным комитетом Ленинградской области принято решение о выделении средств на ремонт Западной улицы в Выборге. Об этом официально объявили еще 12 марта. А через 10 дней это достижение, кажется, решили присвоить себе местные активисты.

Выборгский район получит средства на ремонт дорожного покрытия по Западной улице. На эти цели будет выделено примерно 24 млн рублей. Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после переговоров с главой администрации района Геннадием Орловым. Переговоры состоялись еще 12 марта во время рабочего визита и официального отчета губернатора в Выборге. В тот же день Геннадий Орлов рассказал местным СМИ о предстоящем ремонте дороги. Вот как выглядело его выступление в эфире Медиагруппы "Наш город".

Те вопросы, которые связаны с финансированием из областного бюджета - волнуют нас не один год. Среди них - вопрос по финансированию ремонта Западной улицы и Весеннего потока. И, если ситуация с Весенним потоком была решена еще до этой встречи, в личном контакте с председателем комитета Юрием Запалатским. То финансирование на асфальтирование Западной улицы (в районе 24 млн рублей), оно временно подвисло. Но сегодня губернатор сказал, что финансирование будет выделено. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Итак, глава региона наконец-то одобрил выделение средств на ремонт Западной улицы. Выборжане узнали об этом 12 марта во время отчета губернатора Александра Дрозденко. Да, это не означает, что покрытие дороги станет идеальным через месяц или два. Однако местным властям удалось запустить сложную бюрократическую процедуру, результатом которой станет значимый для города ремонт дороги, состояние которой уже давно оставляет желать лучшего. Забрать слова обратно у главы региона точно не получится.

Удивительно, что через две недели после решения о выделении средств на ремонт Западной улицы в Выборге прошла одиночная акция протеста, посвященная…. ремонту Западной улицы. В субботу, 23 марта, по социальным сетям разлетелись фотографии - "выборжанин требует наказать чиновников за ужасное состояние улицы". Каких конкретно чиновников - областных или районных, из этой акции так и не стало понятно.

"Из-за чиновников я каждый день ломаю свою машину!!!", - гласил плакат активиста.

В социальных сетях у пользователей тут же возникли вопросы. Зачем протестовать на объекте, судьба которого только что была решена на высшем уровне. Неужели в городе нет нерешенных проблем? Часть комментаторов пришла к выводу, что "пикетер" просто решил присвоить себе успех этих переговоров. А что? Город уже точно получит деньги, на улице уже точно начнется ремонт (который и так бы начался), но можно будет сказать - это стало возможным благодаря митингу.

Вызывает вопрос и броская надпись на плакате. В Выборге хорошо знают, что главный герой этой новости на постоянной основе проживает в Петербурге и приезжает в Выборг только по выходным и праздникам. Как он умудряется "ломать каждый день машину" на Зимней улице, курсируя между Парнасом, Озерками, Невским проспектом и Садовой улицы - если честно, трудно представить.

Впрочем, как раз в Петербурге начинающие политики открыли метод "протест после официального решения". Схема метода проста. Активисты узнают о решении местного губернатора выделить деньги на строительство нового парка или дорожной развязки. И за пару месяцев до старта работ начинают протестовать против ужасного состояния парка или срочной необходимости строительства той самой дорожной развязки. Профит - вскоре жители видят "результаты митинга": кажется, что протестная акция и стала причиной перемен к лучшему.

Но, судя по реакции соцсетей в Выборге, выборжане раскусили этот метод. Остается только ждать реального ремонта Западной улицы. И здесь все будет зависеть от расторопности областных чиновников и возможностей регионального бюджета.

Видео: Медиагруппа "Наш город"