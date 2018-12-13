Дмитрий Никулин поздравил жителей Выборга с Днем Победы

Канал Piter.TV публикует обращение главы Выборгского района к выборжанам во время памятной акции на Площади Выборгских полков.

На Площади Выборгских полков завершились памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Сегодня, 9 мая, в 12.00 здесь прошла торжественная церемония возложения цветов "Светом Победы едины". В рамках мероприятия к жителям Выборга и гостям города обратился глава района Дмитрий Никулин.

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители города Выборга и Выборгского района. Сегодня тысячи людей отдали почести павшим воинам Красной армии и ветеранам Великой Отечественной войны. Тем, кто героически защищал нашу страну, тем, кто разгромил фашизм. Мы с гордостью называем их "поколением победителей". Единство народов, глубочайший патриотизм, талант полководцев, стойкость, героизм и мужество солдат - все это позволило сдержать врага, а затем и разгромить его. Сегодня мы снова стали свидетелями и участниками того, что память о наших близких, о народной войне - остаются в наших сердцах. Тысячи людей встали в строй "Бессмертного полка" и продемонстрировали, что память о Великой Победе с годами становится все крепче. Именно в этом и сила нашего народа, поэтомы мы и непобедимы. Мы - жители Города воинской Славы Выборга несем особую ответственность перед ветеранами Великой Отечественной войны. Это ответственность за сохранение героической истории страны, за ее будущее и будущие поколения россиян. Я уверен, что даже совсем юные выборжане будут помнить 9 мая как великий праздник великой страны. Это великая Победа. С Днем Победы вас, от всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Официальное мероприятие сменилось православной литией по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Канал Piter.TV вел прямую трансляцию с Площади Выборгских полков во время церемонии.

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Видео: Piter.TV