Дмитрий Марьянов, последние новости: названа официальная причина смерти актера

Дмитрий Марьянов, последние новости: экспертиза установила, что актер умер от обильной кровопотери. Причина смерти Дмитрия Марьянова установлена в рамках расследования обстоятельств гибели артиста.

Дмитрий Марьянов - установлены причины смерти

В СМИ попали результаты официальной экспертизы по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Как сообщает "Российская газета", причиной смерти врачи назвали "обильную кровопотерю". Ранее считалось, что к гибели звезды российского кино привел отрыв тромба и тромбофлебит. Однако, по новой версии, этот фактор не был критичным: впрочем, он однозначно ухудшил состояние Дмитрия Марьянова.

Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря. Экспертиза по факту смерти Дмитрия Марьянова

В любом случае, все эти факторы взаимосвязаны. Судя по всему, из-за тромба в тот день окончательно закупорилась одна из бедренных вен Дмитрия Марьянова. В какой-то момент произошел разрыв сосуда и отрыв тромба. Отсюда - и кровопотеря, и смертельная опасность тромбофлебита.

Напомним, что Дмитрия Марьянова не стало 15 октября. В тот день известный актер с утра жаловался на боль в ноге, однако медики сначала не придали внимания жалобам человека. А позже Дмитрий Марьянов и его друзья столкнулись с долгим подъездом скорой помощи: киноактера просто не успели транспортировать в реанимационное отделение.

Ранее мы писали, что СК проверяет качество и оперативность оказания помощи погибшему актеру Марьянову.

Фото и Видео: maryanov.ru , Николай Ерохин