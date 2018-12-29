Для выборжан открыта круглосуточная горячая линия "Ленавтодора"

Телефонная горячая линия на базе диспетчерской службы "Ленавтодора" по номеру (812)251-42-84.

На региональных дорогах круглосуточную работу продолжают почти 500 единиц спецтранспорта. Опасные участки трасс обработаны противогололедной смесью, израсходовано 162 тонны соли и 1500 кубометров песко-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Для автомобилистов и жителей региона в Ленинградской области открыта круглосуточная телефонная горячая линия на базе диспетчерской службы "Ленавтодора" по номеру (812)251-42-84.

На участках федеральных трасс, проходящих по территории региона, работает 236 единиц спецтехники. О нештатной ситуации на федеральной дороге можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" по телефону (812)405-08-60.

На улицах городов и поселений за уборку снега отвечают муниципальные службы.

Очищение от снега дворовых территорий и площадок возле подъездов — в зоне ответственности управляющих организаций. В случае претензий к качеству уборки, следует обратиться непосредственно в компанию, обслуживающую дом, или районную диспетчерскую службу (справочник аварийно-диспетчерских служб и горячих линий администраций муниципальных образований и управляющих организаций).

Ранее в Piter.TV: Администрация Выборгского района обязала управляющие организации привести в порядок дворовые территории

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти