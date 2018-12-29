Администрация Выборгского района обязала управляющие организации привести в порядок дворовые территории

Данная мера стала необходимой, так как ежедневно в администрацию обращаются выборжане, негодующие из-за отношения некоторых управляющих организаций к своим обязанностям.

В минувший четверг, 10 января, администрация Выборгского района направила предписания об очистке от снега и сосулек кровель домов и приведении в порядок дворовых территорий всем ТСЖ и управляющим организациям. Особенно предписание коснулось тех организаций, которые до сих пор не привели дворовые территории в должное состояние, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Данная мера стала необходимой, так как ежедневно в администрацию, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращаются жители города, негодующие из-за отношения некоторых управляющих организаций к своим обязанностям.

В частности, 9 января обращения поступили с ул.Красноармейской, 11; ул.Рубежной, 36; пр.Победы, 12; ул.Б.Каменной, 5а; ул. Гагарина, 12,16,18а,51; пр.Победы, 1 и 2, ул. Сухова, 14, ул. Приморской, 43, 29, 31 и др. По поводу нависания сосулек с крыш заявки поступили от жителей дома № 6 по ул. Прогонная, 6; Ленинградское шоссе, 11, микрорайона Кировские Дачи и др.

Все жалобы выборжан были переданы руководству ТСЖ и управляющих организаций. Также администрацией была осуществлена проверка исполнения заявок от жителей.

Проверены объекты, которые находятся на обслуживании управляющих организаций: "Ответственность", ООО "Единство Плюс", "Дома СТС", ТСЖ "Большая Каменная 5А", "УК Рассвет", ТСЖ "Сухова, 14", ТСЖ "Движенец", "УК "Выборгский Маяк", "Единство Лидер", "Управдом", "УК Терем", АО "Выборгтеплоэнерго", ТСЖ "Сириус", ТСЖ "Северная, 8", ТСЖ "Мира, 3" и пр.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"