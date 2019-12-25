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Для трудящихся Ленобласти открыта "горячая линия"
Сегодня, 17:31
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Для трудящихся Ленобласти открыта "горячая линия"

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По ней можно обратиться для приостановки деятельности предприятия. 

Биржа труда 47-ого региона запустила "горячую линию". Она будет работать с 30 марта по 3 апреля. Информация  об этом появилась на сайте службы.

Для решения вопросов, связанных с временной приостановкой трудовой деятельности и оплатой труда в период "президентских каникул", необходимо обратиться по телефону 8-800-350-47-47. Кроме того, сотрудники окажут консультацию по вопросам трудоустройства и порядке получения госуслуги.

Звонки принимаются в любой день с 9.00 до 17.00. Более поздние обращения сохраняются на автоответчике. 

Ранее мы рассказали о том, что ЕИРЦ переходит на дистанционное обслуживание до конца "президентских каникул".

Фото: Пресс-служба комитета по труду и занятости Ленинградской области

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Категории: Новости Ленинградской области,

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