Для трудящихся Ленобласти открыта "горячая линия"

По ней можно обратиться для приостановки деятельности предприятия.

Биржа труда 47-ого региона запустила "горячую линию". Она будет работать с 30 марта по 3 апреля. Информация об этом появилась на сайте службы.

Для решения вопросов, связанных с временной приостановкой трудовой деятельности и оплатой труда в период "президентских каникул", необходимо обратиться по телефону 8-800-350-47-47. Кроме того, сотрудники окажут консультацию по вопросам трудоустройства и порядке получения госуслуги.

Звонки принимаются в любой день с 9.00 до 17.00. Более поздние обращения сохраняются на автоответчике.

Ранее мы рассказали о том, что ЕИРЦ переходит на дистанционное обслуживание до конца "президентских каникул".

Фото: Пресс-служба комитета по труду и занятости Ленинградской области