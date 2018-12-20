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Для петербуржцев создадут сайт с паспортом района
Сегодня, 16:20
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Rybka123

Для петербуржцев создадут сайт с паспортом района

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На сайте будет размещена информация о благоустройстве и инфраструктуре в районах.

В Смольном распорядились создать специальный сайт с информацией о благоустройстве и инфраструктуре в районах, где продается жилье. Об этом чиновники рассказали во время объезда социальных объектов Калининского района.

Помимо этого карточка с указанием объектов социальной и бытовой инфраструктуры будет разработана для уже существующих микрорайонов. Также в 2019 году администрация планирует решить проблему затянувшегося строительства объектов социальной инфраструктуры. По данным Смольного сейчас жилищная застройка на 75% опережает социальную, что создает массу проблем для жителей новых районов.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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