Для петербуржцев создадут сайт с паспортом района

На сайте будет размещена информация о благоустройстве и инфраструктуре в районах.

В Смольном распорядились создать специальный сайт с информацией о благоустройстве и инфраструктуре в районах, где продается жилье. Об этом чиновники рассказали во время объезда социальных объектов Калининского района.

Помимо этого карточка с указанием объектов социальной и бытовой инфраструктуры будет разработана для уже существующих микрорайонов. Также в 2019 году администрация планирует решить проблему затянувшегося строительства объектов социальной инфраструктуры. По данным Смольного сейчас жилищная застройка на 75% опережает социальную, что создает массу проблем для жителей новых районов.

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