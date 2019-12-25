Дизельный поезд сбил пожилого петербуржца в Купчино

Мужчина не среагировал на сигнал о приближении поезда.

Во вторник, 16 июня, петербуржец попал под колеса дизельного поезда у железнодорожной станции в Купчино. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В 00:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что мужчину сбил поезд вблизи железнодорожной станции. Было установлено, что 64-летний петербуржец решил сократить путь, перелезал под платформой и не обратил внимание на приближающийся поезд. Машинист подвижного состава подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.

Пострадавший скончался от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что попытка покупки билетов на "Сапсан" обошлась петербурженке в 20 тысяч.

Фото: Piter.TV