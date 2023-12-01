Диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Диверсия стала причиной взрывов, которые произошли в поездах в Бурятии. Представители регионального Следственного комитета в настоящее время возбудили уголовное дело по статье за совершение теракта. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Телеграм-канала BAZA. В СМИ уточнили, что 30 ноября неизвестные лица подорвали грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан". Речь идет о 50 вагонах с 41 цистернами. В последних емкостях находилось дизельное топливо и три цистерны с авиационным топливом.

Поездная бригада уточнила, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, после чего поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли причины инцидента, в тоннеле началось сильное задымление. По результатам взрыва 16 по счету с головы состава цистерна выгорела. Еще у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружилась пробоина. С места инцидента удалось вывезти 14 цистерн, однако дальнейшая транспортировка вагонов пока что невозможна. Взрывом было повреждено дорожное полотно, а рельсы затоплены вытекшим топливом. Позже в указанном районе был взорван еще один состав. Из-за этого случае четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем.

В Выборгском районе под землей произошел взрыв кабеля.

Фото и видео: Telegram / BAZA