СМИ: Disney снимет сериал о Дарте Вейдере

Lucasfilm совместно со студией Disney рассматривают вариант снять сериал про Дарта Вейдера. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

По информации источников, руководство компаний хотят показать события вселенной Звёздных войн до истории "Новой надежды". По задумке авторов, зрители увидят, как Дарт Вейдер по указу императора насаждал в галактике новый порядок. К работе планирует привлечь Хейдена Кристенсена, исполнившего молодого Вейдера, в новой трилогии, а также Джеймса Эрла Джонса, который подарил культовому злодею свой голос. Пока предоставленная информация представляет собой лишь слухи.

В данный момент Disney занимаются запуском своего стримингового сервиса Disney+. Первым проектом, который покажут на площадке, станет сериал про наемника из расы мандалорцов. Также студия планирует снять сериал об Ови-Ване Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли.

Ранее мы писали об исследовании зарубежных журналистов, которые смогли выявить самый провальный фильм в истории кино. Им оказался дорогостоящий проект студии Disney.

Фото: скриншот