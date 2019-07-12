Disney заключил с "ВКонтакте" соглашение о партнерстве

Теперь в социальной сети появилась официальное сообщество Disney.

Disney и "ВКонтакте" заключили стратегическое партнёрство. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

ВКонтакте уже появилась первая официальная страница Disney, где будут публиковаться самые актуальные новости о фильмах и героях. В группе уже опубликовали фрагмент из фильма "Король Лев", который выйдет на экраны 18 июля.

Специально для пользователей VK мы приготовили новый эксклюзивный отрывок на русском языке из фильма "Король Лев". Да здравствует король! Disney

В ближайшее время в социальной сети "ВКонтакте" также появятся официальные сообщества вселенной "Звёздных Войн", MARVEL.

Видео: ВК/ Disney