Ролик начинается с демонстрации костюма Mark 1 из первой части "Железного человека".

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Disney показал эволюцию всех костюмов Тони Старка. Ролик опубликован на официальном канале Dinsney+ в Twitter.

Ролик открывает костюм Mark 1 из первой части фильма "Железный человек". Напомним, что соответствующий костюм помог главному герою выжить, когда был захвачен в плен членами террористической организации "Десять колец". После зрителям показали Mark 2, в котором супергерой учился летать и боеспособный Mark 3.

Далее показаны Mark 4, 5, 6, 7 из первой части "Мстителей".Также в видео мелькают Mark 42 и Mark 43 и 44.

Ранее мы сообщали о том, что компания Disney определилась с режиссёром для нового перезапуска фильма "Трон".

Видео:Twitter/Dinsney+