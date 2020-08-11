Компания Disney определилась с режиссёром для нового перезапуска фильма "Трон"

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что компания Disney определилась с режиссером для нового перезапуска фильма "Трон". Об этом сообщает Deadline.
Известно, что новым режиссером выступит автор фильмов "Лев" и "Мария Магдалина" Гарт Дэвис. Сценарий для киноленты написала Джесси Вигутоу. А продюсерами "Трона" выступили Джаред Лето, Эмма Ладбрук и Джастин Спрингер.
Отмечается, что кинолента пока не запущена в производство.
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Видео:киноотрывок/YT
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