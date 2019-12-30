Disney заработал рекордную сумму в истории Голливуда

В 2019 году фильмы студии собрали в прокате 10 млрд долларов.

В 2019 году студия Disney заработала рекордную сумму за всю историю Голливуда. Студия собрала в прокате 3,28 млрд долларов в Северной Америке и 6,7 млрд по всему миру. Ожидается, что в ближайшие дни доходы компании перевалят за отметку 10 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные о сборах, предоставленные изданием Variety.

Отмечается, что в 2019 году студия Disney побила собственный рекорд 2016 года с доходом 7,6 млрд долларов. В частности, ей удалось это сделать благодаря успеху таких новинок, как "Мстители. Финал" и "Король Лев". Примечательно, что рекордный доход компания получила еще до выхода в прокат девятого эпизода "Звездных войн", премьера которого состоялась 20 декабря.

Если учитывать сборы фильмов "Ford против Ferrari" и "Темного Феникса" дочерней студии Fox, то заработок студии приближается к 11,9 млрд долларов.

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Видео: YouTube / Walt Disney Studios