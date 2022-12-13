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Директора школы Невского района Петербурга отправили под домашний арест
Сегодня, 18:10
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Директора школы Невского района Петербурга отправили под домашний арест

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Руководство школы незаконно получило более 200 тыс. рублей.

Октябрьский суд Петербурга арестовал директора школы № 691 Невского района Ирину Карпицкую. Под арестом она будет до 27 июня. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города. 

Следствие считает, что директор и два ее заместителя получали от своих подчинённых часть денег, которые им выплачивали в качестве премий. Работники школы подтвердили, что переводили деньги руководству в декабре 2022 года. Руководство школы незаконно получило более 200 тыс. рублей. Их поделили между собой фигуранты дела. 

Ранее петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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