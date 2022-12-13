Директора школы Невского района Петербурга отправили под домашний арест

Руководство школы незаконно получило более 200 тыс. рублей.

Октябрьский суд Петербурга арестовал директора школы № 691 Невского района Ирину Карпицкую. Под арестом она будет до 27 июня. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Следствие считает, что директор и два ее заместителя получали от своих подчинённых часть денег, которые им выплачивали в качестве премий. Работники школы подтвердили, что переводили деньги руководству в декабре 2022 года. Руководство школы незаконно получило более 200 тыс. рублей. Их поделили между собой фигуранты дела.

Ранее петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ.

Фото: Piter.tv