Директора шахты "Листвяжная" и его зама задержали после ЧП

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

После аварии "Листвяжная" в Кемеровской области было возбжудено уголовное дело. Уже есть первые задержания.

По данным ТАСС, правоохранительные органы взяли под стражу директор шахты и его первый заместитель.

Напомним, что утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. В результате произошедшего погибло не менее 14 человек.

Последние новости о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе можно прочитать в нашем материале на эту тему.

Видео: СК РФ