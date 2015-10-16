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Директора шахты "Листвяжная" и его зама задержали после ЧП

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

После аварии "Листвяжная" в Кемеровской области было возбжудено уголовное дело. Уже есть первые задержания. 

По данным ТАСС, правоохранительные органы взяли под стражу директор шахты и его первый заместитель.

Напомним, что утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. В результате произошедшего погибло не менее 14 человек.

Последние новости о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе можно прочитать в нашем материале на эту тему. 

Видео: СК РФ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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