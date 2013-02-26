Директор и бухгалтер ЦЛАТИ получили условные сроки за хищение 2,5 млн рублей

Руководитель учреждения и главный бухгалтер организовали преступную схему в 2021-2022 годах.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении руководства Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу". Директор и главный бухгалтер организации признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 30 и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на растрату).

Следствие установило, что в 2021 году руководитель учреждения разработал схему незаконного обогащения, заключавшуюся в начислении завышенных премий сотрудникам с последующим частичным изъятием денежных средств. Бухгалтерия оформляла необходимые документы, а другие сотрудники подписывали заявки на кассовые расходы. В период с 2021 по 2022 год участники преступной группы присвоили более 2,5 миллионов рублей бюджетных средств.

Бухгалтер полностью признала свою вину, однако оспаривала квалификацию преступления как совершенного группой лиц. Директор признал факт хищения лишь 500 тысяч рублей, возложив ответственность за остальные суммы на бухгалтера.

По решению суда бухгалтер приговорена к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Директор учреждения получил 4 года условного наказания с испытательным сроком 3 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.TV