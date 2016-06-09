Экс-директора библиотеки Лермонтова попросят возместить ущерб за "мертвые души"

Против бывших руководителей Лермонтовки возбудят еще одно дело.

Новый виток получила история бывшей дирекции библиотеки имени Лермонтова, которая принимала на работу сотрудников, которые не проработали ни одного дня, но стабильно получали зарплату. Некоторые из нанятых даже не были в курсе, что трудоустроены в библиотеке. Ежемесячно деньги за них получал начальник и его коллеги по “бизнесу”.

Напомним, гоголевская схема из “мертвых душ” заработала с 2010 года. УФСБ по региону сообщает, что жертвами недобросовестных руководителей стали минимум восемь человек. В разное время соискатели работы приходили устраиваться в заведение, приносили с собой необходимые ксерокопии документов, но затем получали отказ. Выяснилось, что после этого без ведома людей, их брали на должности в Лермонтовке. Схема продолжала работать до 2014 года.

Большую часть незаконно полученных денег руководители библиотеки тратили на заграничные поездки по Европе и другие нужды. Определенная часть средств все-таки уходила на расходы бюджетного учреждения. Всего мошенники получили около 3,2 млн. рублей.

Преступников удалось задержать из-за внимательности персонала одного из банков, в котором они снимали деньги. Персонал заметил, что один из клиентов снимает деньги с разных карт.

В 2015 году главари преступной схемы получили условные сроки. В августе 2017 года прошло повторное слушание по делу, но суд не отменил предыдущее наказание. В настоящее время один из комитетов города планирует подать иск о возмещении бюджетных средств, которыми злоумышленники пользовались в течение нескольких лет.