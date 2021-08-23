Петербуржцам рассказали, почему и для кого Петр I решил создать фонтанный комплекс в Петергофе

Император задумывал Петергоф как морскую дачу.

В четверг, 19 августа, государственный музей-заповедник "Петергоф" отметил 300-летие со дня создания знаменитых фонтанов. Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", почему и для кого Петр I решил создать фонтанный комплекс.

По словам Кальницкой, император хотел превзойти всех, в том числе и французского короля Людовика XIV. Пётр I планировал воссоздать в России французский Версаль, но по-своему, по-русски. Императору было важно показать миру, что эта резиденция – символ российской государственности. И ему это удалось. Кальницкая отметила, что Петергоф никак нельзя назвать ремейком Версаля.

Петергоф для Петра – пространство мечты о России, о которой мечтал – красивая, европейская и богатая. Кальницкая уверена, что император был бы счастлив, увидев современный музей-заповедник.

Ранее мы писали, что осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv