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Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса
Сегодня, 18:34
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Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса

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Фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября этого года включительно.

В этом году Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Петергоф". 

Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника. 

пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Дирекция музея-заповедника просит петербуржцев остерегаться мошенников, которые "продают" билеты на закрытие фонтанов.

Ранее мы писали, что VK Fest перенесли на июль 2022 года из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: гмз петергоф, коронавирус, осенний праздник фонтанов
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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