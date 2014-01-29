В этом году Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Петергоф".
Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника.
пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
Дирекция музея-заповедника просит петербуржцев остерегаться мошенников, которые "продают" билеты на закрытие фонтанов.
Ранее мы писали, что VK Fest перенесли на июль 2022 года из-за коронавируса.
Фото: Piter.tv
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