Фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября этого года включительно.

В этом году Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Петергоф".

Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника. пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Дирекция музея-заповедника просит петербуржцев остерегаться мошенников, которые "продают" билеты на закрытие фонтанов.

Ранее мы писали, что VK Fest перенесли на июль 2022 года из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv