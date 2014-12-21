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VK Fest перенесли на июль 2022 года
Сегодня, 11:06
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VK Fest перенесли на июль 2022 года

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Своё участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd. 

ВКонтакте и Radio Record переносят VK Fest на 2022 год из-за эпидемиологической обстановки в Петербурге. Крупнейший городской open-air страны пройдёт 23-24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Около месяца назад мы решили перенести VK Fest на август — с уточнением, что, возможно, событие состоится только в 2022 году. Всё это время мы продолжали готовить программу, согласовывать новые даты с артистами, спикерами и участниками.

Команда VK Fest

Согласно последней редакции постановления городского Правительства, ограничение на проведение массовых мероприятий сохраняется до 29 августа, поэтому фестиваль пришлось перенести.

Своё участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd. 

Фото: VK Fest

Теги: vk fest, фестиваль
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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