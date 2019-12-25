Александр Ведяхин: Диптех-стартапы станут опорой для технологического рывка и окажут мощнейший эффект на экономику

На ПМЭФ-2024 прошла собственная сессия Сбера "Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России".

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин стал модератором собственной сессии компании "Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России". Мероприятие прошло на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Технологическое предпринимательство — основной драйвер прорывных изменений, которые способны улучшить качество жизни человека. Поддержка предпринимателей в России пока не сопоставима с масштабами экономики. Доля венчурных инвестиций от ВВП в России в техно-стартапы составляет всего 0,005%. Это на уровне таких стран, как Бангладеш и республика Гана. Лидер рейтинга Израиль вкладывает в 240 раз больше.

Около 30% существующих сейчас самых дорогих компаний мира не существовали бы или были маленькими стартапами ещё 30 лет. Поэтому при создании правильных условий такие же могут появиться в России.

Сейчас для нас важный момент, чтобы вырваться вперед. Инвестиции в стартапы могут стать новым клондайком и произойти это может благодаря нескольким трендам. Первый тренд — согласно подсчётам, к 2030 году число сделок с технологическими стартапами в год увеличится с 180 до 600, а их объём — с 10 до 200 млрд рублей. При этом годовой объём вложений именно в DeepTech-проекты имеет потенциал к росту в 10 раз — с 2 млрд до 20 млрд рублей. Второй тренд — в стране станет больше частных инвесторов и сделок с привлечением капитала физических лиц. Если в 2023 году насчитывалось порядка 2 тысяч активных бизнес-ангелов, то к 2030 году их число вырастет минимум в 10 раз, а их доля в общем числе инвестиций может вырасти до 50%. Третий тренд — к 2030 году в топ-5 направлений войдут искусственный интеллект в применении медицины, системы аналитики в реальном времени, квантовые вычисления, робототехника и интернет вещей. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Как отметил Александр Ведяхин, сейчас самое время для развития DeepTech-предпринимательства (deep technologies — "глубокие технологии"). Речь идёт о компаниях-стартапах, которые разрабатывают глобальные технологические решения, требующие длительных научных исследований. Обычно такие решения находятся на стыке нескольких технологий, и порой они настолько прорывные, что создают новые рынки. Например, ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров и чипов NVidia когда-то был маленьким стартапом с капиталом в 40 тыс. долл. Сейчас его рыночная стоимость превышает 3 трлн долларов. Это больше, чем ВВП таких стран, как Канада и Бразилия, и составляет совокупную капитализацию Tesla, Netflix, AMD, Intel и IBM. Таких результатов компания смогла достичь, потому что инвесторы вовремя помогли с финансированием, а партнёры — с производственными мощностями.

Хочу пожелать нашим российским технологическим предпринимателям добиться успеха и стать единорогами, то есть компаниями, которые получат оценку в миллиард долларов и выше. В России есть уникальный научный потенциал, много талантливых людей и ресурсов поддержки, чтобы это произошло. Недавно на Неделе российского ретейла был презентован стартап Automarket выпускника Школьного акселератора Сбера, на который обратил внимание Минпромторг России. Молодой бизнесмен изобрёл умную тележку, которая едет по торговому залу магазина и распознаёт, какие товары в неё положили. Предпринимателю сейчас 18 лет, а было всего 16, когда он пришёл в наш акселератор. Уверен, у этого стартапа хорошие перспективы. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Александр Ведяхин также привёл пример другого российского диптех-стартапа Medical Visual Systems. Это стартап из Санкт-Петербурга, который создаёт оборудование для умных операционных. Оказывается, нередко ошибки во время операций происходят из-за технических случайностей. Например, если был случайно задет важный шнур, усилия хирурга могут быть сведены на нет. Питерский стартап создал оборудование, которое выводит на отдельный экран клинические данные до, во время и после операции. Умными системами этой команды уже оборудовано 170 операционных в 20 городах России.

Мы в Сбере заинтересованы в том, чтобы помогать технологическим стартапам и обеспечивать их ресурсами для роста. Вчера на ПМЭФ была анонсирована стартап-студия для диптех-проектов, созданная нами в партнёрстве с МФТИ. Начинающие предприниматели смогут там бесплатно получить площадки для пилотирования у индустриальных партнёров, поддержку в привлечении первых заказчиков и инвестиций, добрать компетенции в команду. А для Сбера такая стартап-студия станет доступом к прорывным технологиям. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Как подчеркнул Александр Ведяхин, в мире за последние пару лет увеличилось число государственных инициатив, которые направлены на поддержку DeepTech-стартапов. Например, в Южной Корее запущена программа, нацеленная на создание 10 единорогов к 2027 году. Объём её финансирования — 10 млрд долларов. В Евросоюзе есть своя программа, цель которой обучить 1 млн человек в области DeepTech к 2025 году. В нашей стране подобной госпрограммы пока нет, инвестиций также недостаточно. По статистике, только 5% вузовских разработок доходят до промышленного применения. К тому же, как подчеркнул спикер, проблема диптеха в том, что рынок России очень узкий. Смогут ли отечественные технологические предприниматели выйти на внешние рынки, особенно в нынешней сложной геополитической обстановке?

Участники дискуссии также обсудили, что надо делать, чтобы увеличить объём рынка диптех-стартапов, какие ресурсы сейчас доступны, а какие ограничены, какие есть проблемы получения прав на интеллектуальную собственность и что нужно сделать, чтобы в России появился бум единорогов.

Тему технологического предпринимательства обсудили с представителями государства и корпораций, инвесторов, самих стартапов и научного сообщества. В дискуссии приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин, посланник генерального секретаря ООН по вопросам технологий Амандип Сингх Гилл, партнёр и директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Kama Flow Евгений Борисов, основатель и генеральный директор ООО "Ориент Системс" Сергей Лебедев, генеральный директор алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Павел Маринычев, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

Фото: пресс-служба Сбера