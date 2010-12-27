Дипломаты посадили деревья в Гатчине

В Гатчине прошла экологическая акция с участием Генерального консула Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольги Слов и коллектива консульства.

Тридцать молодых саженцев сосны высадили на площадке перед зданием перинатального центра представители Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге.

В Гатчине прошла экологическая акция с участием Генерального консула Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольги Слов и коллектива консульства. Совместно с представителями администрации Гатчинского района дипломаты приняли участие в уборке, благоустройстве и посадке деревьев в сквере у перинатального центра. Акция приурочена к празднованию Всемирного Дня чистоты.

Идея провести корпоративный день с пользой для окружающей среды возникла у коллектива консульства не случайно. С недавнего времени работа представительства строится по принципу "зеленого офиса": раздельный сбор мусора, соблюдение правил экологической безопасности и защита окружающей среды.

Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге сотрудничает с правительством Ленинградской области со дня своего открытия и активно развивает экономические и культурные связи.

Источник: пресс-служба ЛО