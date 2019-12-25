"Динамо‑СПб" примет лидера ФНЛ "Сочи" на "Кировце" 9 сентября

Петербуржцы выбили два клуба в Кубке и встретятся с Осинькиным.

Футбольный клуб "Динамо‑СПб" вышел в четвёртый раунд Пути регионов FONBET Кубка России. На предыдущих стадиях петербуржцы последовательно выбили из турнира "ФК 10" и вологодское "Динамо".

9 сентября на стадионе "Кировец" бело‑голубые примут одного из лидеров ФНЛ – футбольный клуб "Сочи". Команда из Краснодарского края входит в число претендентов на выход в РПЛ и в нынешнем сезоне показывает стабильные результаты.

Накануне подопечные Сергея Рыжикова преодолели неудачную серию и на выезде переиграли химкинский "Космос" со счётом 0:2. Теперь их ждёт встреча с "Сочи", который возглавляет прославленный тренер Игорь Осинькин. Матч четвёртого раунда Кубка России пройдёт на стадионе "Кировец" в среду, 9 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00.

Ранее мы сообщили о том, что хоккейный матч между московским и минским "Динамо" перенесен в Петербург.

Фото: пресс-служба Динамо-СПб