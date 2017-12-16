Диана Арбенина: руферы - какие шарлатаны!

Вчера на петербургской сцене в творческом тандеме выступили две музыкальные легенды, Диана Арбенина и Юрий Башмет. Канал Piter.TV, конечно же, побывал на этом рок-шоу.

Саундчек. Сосредоточенная Диана ходит по сцене и отстраивает звук. В какой-то момент ее внимание привлекает флейтистка. Оказывается, девушка из оркестра недовольна настройкой.

"Сейчас я всем все доходчиво объясню, и все сразу будет!" - быстро реагирует Арбенина и обращается к звукорежиссерам. Просит по-хорошему и в скором времени решить проблему, предельно ясно объясняя всем присутствующим, что важен для нее не только звук в зале, но и то, чтобы на сцене она и музыканты смогли играть "в кайф". Позднее, на самом концерте, Диана вернется к флейтистке Вике и уточнит, устраивает ли ее звучание:

Мне кажется, что самое главное, когда люди, которые играют в оркестре, чувствуют себя важными! Я выхожу на сцену именно поэтому! Диана Арбенина

С Юрием Башметом Диана играет уже не первый год, и, оказывается, считает его самым рок-н-рольным классическим музыкантом. Солистка "Ночных снайперов" объясняет, что на пером их совместном концерте так нервничала, что боялась вступить не там или не вступить по музыке вовсе. Таким образом, концерт превращался в целое музыкальное испытание для артистки:

Сейчас я кайфую, я перестала сдавать экзамены. Первые концерты – это была настоящая сдача экзаменов, причем в музыкальной школе. Сейчас мне очень нравится, что мы делаем, и сделали когда-то очень давно. Когда-то мы сделали этот шаг на встречу друг другу. И этот эксперимент оказался очень органичным и удачным.

Выступление и правда было очень гармоничным, будто "Ночные снайперы" и симфонический оркестр «Новая Россия» так всегда и существовали вместе. Рев электрогитар то и дело подхватывали скрипки, и на сцене творилось какое-то совместное счастье. Оркестранты беспрестанно улыбались и "Ночные снайперы" не могли сдержать улыбок. В конце вечера Диана сыграет "Московский вальс", аккомпанируя себе на фортепиано. А подыгрывать ей на альте будет сам Юрий Башмет. "Пора писать песню, новую формулу счастья" – с улыбкой пропоет Арбенина, и все поймут, что формула счастья этого вера однозначно уже найдена.

Нам 25 лет, и мы сейчас запустили тур двухгодичный. А что касается моего любимого Питера, мы сыграем сейчас с Юрием Абрамовичем и сделаем паузу до следующего года. Конечно же, я хочу выпускать альбом, но сейчас я даже запрещаю себе об этом думать. Потому что понимаю, что те люди, которые придут на концерт в Петербурге или Казани, они хотят слышать любимые песни.

Одну из песен выступающие посвятили Олегу Тобакову. Диана назвала его лучшим актером, которого она знала, и ее стихи звучали как-никогда печально: "Лети моя душа, лети мой тяжкий рок под облаками блакитными в небо, небо, небо...".

В 1993 году Снайперы появились в Петербурге, на улице Гороховой. Именно там была первая питерская крыша музыкантов. Изменился ли сам город для Дианы с того времени? Конечно.

Ничего не стоит на месте. Либо ты принимаешь это время, которое течет куда-то вперед и в пустоту, по сути. Либо ты начинаешь бурчать по этому поводу. Я отношусь больше к первой категории. Сейчас делают то, что было, казалось бы, невозможно 25 лет назад – экскурсии по крышам. Прекраснейшие студенты зарабатывают просто на том, что водят туристов из городов нашей страны по крышам. Приезжие просто влюблены в Питер, в принципе, вся страна влюблена в Питер, и все хотят побывать на питерских крышах. Вот люди этим и пользуются, водят экскурсии, и я думаю, ух, какие шарлатаны!

Мария Соколова, Глеб Лялин, Дарья Молчанова

Фото и видео: Piter.TV