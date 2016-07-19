"Экипировка будущего": Девушка испытала на минном поле боевой костюм "Ратник-2"

В сети появилось видео с испытаний боевого костюма рыжеволосой девушкой.

Сегодня, 1 ноября, в интернете появилось видео с испытаний на минном поле нового боевого костюма "Ратник-2".

На опубликованном видео человек в экипировке проходит по полю, на котором то и дело взрываются мины. В конце коротенького ролика "воин" снимает шлем, и перед нами предстает рыжеволосая девушка. Она цела и невредима, лишь лицо немного испачкано сажей.

"Ратник-2" новейшая суперсовременная боевая экипировка. "Ратник" является частью общего проекта повышения боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата за счёт использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего. "Ратник" представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов.

В этом костюме встроены система жизнеобеспечения, система наблюдения, система вооружения. Есть элементы защиты от нелетального оружия (звукового, слезоточивого газа, термического и тп). Присутствуют элементы от отравляющих веществ. Есть фильтры воды, автономные источники тепла, наборы средств энергообеспечения, системы медицинского контроля, аптечка, обнаружитель СВЧ облучения. Костюм оборудован специальным многослойным шлемом с керамическими бронепластинами.

Видео: YouTube/МАКС