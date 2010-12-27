Девочка в футболке с единорогом без ведома родителей отправилась в путешествие Сланцы-Петербург

Несовершеннолетнюю из Ленобласти через сутки нашли в другом субъекте РФ, рассказывают в правоохранительных органах.

В пятницу 27 июля, в Петербурге нашли девочку, которая накануне пропала в Сланцах. Оказалось, что 10-летний ребенок ушел на встречу приключениям без ведома родителей, сопроводив свой уход короткой запиской.

Мама четырехклассницы сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Девочка отправилась в Северную столицу налегке, в майке с белым единороком и в джинсовых шортах.

В городе же ее отыскал родственник и сразу же доставил ее домой, в Сланцы. В органах отметили, что ребенку ничего не угрожает.

Такие случаи, когда дети сами путешевствуют из города в город довольно частые. Напомним, что в 2017 году 11-летняя школьница самостотельно улетела из Москвы в Петербург без билета, беспрепятственно пройдя контроль в аэропорту Внуково.

Фото:Pixabay