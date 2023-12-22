Более 630 метров нового трубопровода проложили в Сланцах

На местах поворотов установлены специальные железобетонные упоры, а также выполнены работы по соединению концов трубопровода через отводы.

В городе Сланцы активно ведется капитальный ремонт канализационного напорного коллектора. Обновлённый участок системы водоотведения будет пролегать от насосной станции №3 до ЦБО компании "Сланцы".

По информации от пресс-службы "Леноблводоканала", на 16 апреля текущего года уже проложено 638 метров новой трубы. На местах поворотов установлены специальные железобетонные упоры, а также выполнены работы по соединению концов трубопровода через отводы.

Стартовая и конечная точки коллектора - котлованы - уже засыпаны грунтом, территория вокруг них благоустроена. Планируется, что все работы будут завершены к концу лета.

Ранее мы сообщили о том, что модернизацию водоочистных сооружений проведут в Ленобласти.

Фото: "Леноблводоканал"