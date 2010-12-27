Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе

Он не учел всех требований к проекту.

В ближайшее время девелоперская компания не сможет создать искусственный остров на Финском заливе. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил его жалобу на отказ городских властей Петербурга от проекта. Об этом 25-го июня сообщило "РИА Новости".

Компания "Зингер Девелопмент" планировала создать искусственного земельный участок в акватории Невской губы Финского залива. В дальнейшем его хотели занять жилой, коммерческой и социально-культурной застройкой.

Однако между профильными комитетами Петербурга и девелопером возникли разногласия. Городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности считает, что для определения возможности намыва искусственного острова нужно учесть находящиеся рядом природные заказники и использовать инженерно-экологические изыскания. Девелопер в свой проект никаких коррективов не внес. Арбитражный суд остался на стороне городских властей. Поэтому пока проект о создании искусственного острова в пяти километрах от "Лахта Центра" остается замороженным.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не нашли чистых водоемов, в которых можно купаться.

Фото: vk.com/finzalivspb