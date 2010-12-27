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Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе

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Он не учел всех требований к проекту.

В ближайшее время девелоперская компания не сможет создать искусственный остров на Финском заливе. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил его жалобу на отказ городских властей Петербурга от проекта. Об этом 25-го июня сообщило "РИА Новости"

Компания "Зингер Девелопмент" планировала создать искусственного земельный участок в акватории Невской губы Финского залива. В дальнейшем его хотели занять жилой, коммерческой и социально-культурной застройкой. 

Однако между профильными комитетами Петербурга и девелопером возникли разногласия. Городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности считает, что для определения возможности намыва искусственного острова нужно учесть находящиеся рядом природные заказники и использовать инженерно-экологические изыскания. Девелопер в свой проект никаких коррективов не внес. Арбитражный суд остался на стороне городских властей. Поэтому пока проект о создании искусственного острова в пяти километрах от "Лахта Центра" остается замороженным. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не нашли чистых водоемов, в которых можно купаться. 

Фото: vk.com/finzalivspb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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