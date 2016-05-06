Детское пособие увеличат в 70 раз

Депутаты ЗАКСа направят законопроект об увеличении детского пособия в Госдуму.

13 октября депутаты ЗАКСа приняли постановление об увеличении размера детских пособий. Сумму выплат поднимут с 50 рублей до 3,5 тысяч. Ежемесячная денежная поддержка предусмотрена для детей от полутора до трех лет и будет составлять 50% от МРОТ.

Автором инициативы выступила петербургский депутат Надежда Тихонова. Автор документа выступит в Государственной думе с законопроектом. Отметим, что регламентирующее постановление по данному вопросу не менялась уже 23 года.

Средства на увеличения выплат Петербург возьмет из федерального бюджета страны, а именно из фонда социального страхования.Так как уровень МРОТ разный в регионах, то и субсидии будут отличаться.

Ранее вопрос уже был поднят на совещании в Министерстве труда, но дальнейшего развития дело не получило. Сейчас же законопроект уже приняли в первом чтении. После его одобрения во втором документ будет направлен в Госдуму.