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Детское пособие увеличат в 70 раз
Сегодня, 15:32
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lesjasap
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Детское пособие увеличат в 70 раз

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Депутаты ЗАКСа направят законопроект об увеличении детского пособия в Госдуму.

13 октября депутаты ЗАКСа приняли постановление об увеличении размера детских пособий. Сумму выплат поднимут с 50 рублей до 3,5 тысяч. Ежемесячная денежная поддержка предусмотрена для детей от полутора до трех лет и будет составлять 50% от МРОТ.
 
Автором инициативы выступила петербургский депутат Надежда Тихонова. Автор документа выступит  в Государственной думе с законопроектом. Отметим, что регламентирующее постановление по данному вопросу не менялась уже 23 года. 
 
Средства на увеличения выплат Петербург возьмет из федерального бюджета страны, а именно из фонда социального страхования.Так как уровень МРОТ разный в регионах, то и субсидии будут отличаться. 
 
Ранее вопрос уже был поднят на совещании в Министерстве труда, но дальнейшего развития дело не получило. Сейчас же законопроект уже приняли в первом чтении. После его одобрения во втором документ будет направлен в Госдуму. 
Теги: детское пособие , субсидии , увеличение выплат
Категории: Новости России

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