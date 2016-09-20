Министерство экономики прогнозирует сокращение пенсий

В следующем году трети пенсионерам снизят пенсии.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", треть пенсионеров ожидает незначительное снижение пенсионных выплат. Однако, эксперты замечают, что такая ситуация продлится недолго. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.

Специалист по социальной политике Андрей Гудков рассказал, что Министерство экономического развития действительно готовится к реальному сокращению пенсий. По прогнозу Кабмина снижение выплат запланировано на 0,7% в следующем году и на 0,6% в 2019-2020-ых годах. В денежном эквиваленте значение пенсии уменьшится не более чем на сто рублей.

Данная мера коснется только работающих пенсионеров. Эксперт Андрей Гудков объяснил, что отменить индексацию работающим пенсионерам, а для неработающих увеличение пенсий не предусмотрено. Для государства такая ситуация выгодна, така как позвлит уменьшить расходы на пенсионное обеспечение, что выгодно скажется на экономической ситуации страны. Также на выплаты повлияет грядущая инфляция.