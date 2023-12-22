Детский спектакль "История зверушек"

Спектакль пройдет в театре "Буфф" 6, 7, 21 и 30 апреля. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Театр "Буфф" покажет маленьким петербуржцам уникальный образовательный спектакль "История зверушек". В игровой форме артисты расскажут детям, как создавался мир. В основу премьеры положена книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

Малыши узнают, какое животное появилось первым, кто жил на земле до динозавров, почему птицы умеют летать.

Это очень интересная тема. Не в каждом театре есть такие постановки. А ведь для деток важно всё познавать. Вообще сегодня очень мало образовательных спектаклей. Мы постараемся рассказать детям интересные факты из мира биологии, но не будем забывать, что мы в театре, где царит условность. В нашем спектакле нет главного героя и нет истории, как это обычно бывает в сказках для детей. Мы показываем процесс эволюции, где каждый маленький этюд — это отдельная история животных. В спектакле никто не разговаривает, все существуют пластически. Есть только один рассказчик. Это некое мифическое существо. Мы прозвали его дерево-Баобаб. Это то, что существовало во все века и было свидетелем эволюции. Наша задача разъяснить детям, как интересно познавать мир, научить любить природу и наших меньших братьев. Ангелина Добровольская, режиссер

Дети поймут, что такое эволюция и вместе с артистами изучат этапы истории животного мира, увидят, как разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории "большого взрыва" и до появления человека.

Скучно точно не будет. Спектакль включает не только теорию, но и танцы, пластические этюды, музыкальные выступления. Актеры выйдут на сцену в красочных и необычных костюмах, которые придумала Яна Штокбант. Четыре миллиарда лет пролетят за 45 минут! Все это стоит увидеть!

Фото: пресс-служба театра "Буфф"