Детский сад на 220 мест открылся на 25-й линии Васильевского острова

В садике будут компенсирующие группы для детей с нарушениями речи.

В Петербурге открылся детский сад на 220 мест на 25-й линии Васильевского острова. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

В садике будут компенсирующие группы для детей с нарушениями речи. Залы и кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а дошкольное учреждение оборудовано современной системой безопасности. Сама территория и здание садика находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Ранее в Оредеже открыли стелу "Населенный пункт воинской доблести". В годы Великой Отечественной войны жители Оредежа вели активную партизанскую и подпольную борьбу в тылу немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Piter.tv

