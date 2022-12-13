Детский сад на 220 мест открылся на 25-й линии Васильевского острова

В Петербурге открылся детский сад на 220 мест на 25-й линии Васильевского острова. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе Смольного.
В садике будут компенсирующие группы для детей с нарушениями речи. Залы и кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а дошкольное учреждение оборудовано современной системой безопасности. Сама территория и здание садика находятся под круглосуточным видеонаблюдением.
Ранее в Оредеже открыли стелу "Населенный пункт воинской доблести". В годы Великой Отечественной войны жители Оредежа вели активную партизанскую и подпольную борьбу в тылу немецко-фашистских захватчиков.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все