Детский музыкальный спектакль "Мэри Поппинс с нами" в театре "Мюзик-Холл"

Яркая постановка для всей семьи о самой чудесной няне на свете с музыкой Максима Дунаевского.

Маленьким непоседам Джейн и Майклу Бэнксам необходима няня. Прежние няни просто не выдерживали шалостей и капризов брата и сестры и одна за другой покидали дом. Но теперь в доме Бэнксов появляется молодая няня с саквояжем и зонтиком. постановке театра "Мюзик-Холл" знаменитая английская сказка обретёт новую жизнь. Дети смотрят его с огромным удовольствием. А взрослые вспоминают детство и о том, что в душе каждого до сих пор живет ребёнок.

Место: Театр "Мюзик-Холл" (Александровский парк, д. 4М)

Цена: от 800 до 1200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ Театр "Мюзик-Холл"