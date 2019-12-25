Представитель детского лагеря вину признала и обещала суду, что больше учреждение нарушений не допустит.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге детский лагерь получил предупреждение за уборку в разгар пандемии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, 30 апреля, на территории детского лагеря в Курортном районе произвели уборку уличной территории и спортивной площадки. В итоге представитель учреждения вину признала.

Суд вынес предупреждение детскому оздоровительному лагерю "Юный строитель".

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ищет подрядчиков для ремонта двух улиц города.

Фото:Piter.TV