Новые детские площадки приспособят для детей с инвалидностью

Александр Беглов рассказал о том, что делают власти Петербурга для детей с повышенными потребностями.

Все новые детские площадки в Петербурге будут приспосабливаться под детей с инвалидностью. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов на праздничном концерте, посвященном Международному дню инвалидов. Дата отмечается ежегодно 3 декабря во всем мире и была установлена Генеральной Ассамблеей ООН.

По словам главы Петербурга, сейчас делается все возможности для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь для людей с повышенными потребностями. Среди таких мер - служба социальных участковых, трудоустройство людей с инвалидностью. В следующем году автобусы станут социальными, новая партия будет с низким полом для того, чтобы ими без проблем могли пользоваться люди на инвалидных колясках.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что семьи с детьми-инвалидами получат выплаты на покупку или строительство жилья.

Фото: gov.spb.ru