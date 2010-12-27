Пациентов детской городской больницы №1 эвакуировали из здания

Инцидент произошел вечером 3 декабря.

В Детской городской больнице №1 детей вывезли из операционных на улицу, некоторые из них были без верхней одежды. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации "78.ru", поводом для эвакуации стал очередное сообщение о заминировании здания. В результате звонка из больницы в срочном порядке пришлось вывезти пациентом со всех десяти этажей.

В течение часа удалось разрешить ситуацию и вернуть детей в стационар.

Ранее стало известно о массовых эвакуациях из торговых центров Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished