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Пациентов детской городской больницы №1 эвакуировали из здания
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Пациентов детской городской больницы №1 эвакуировали из здания

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Инцидент произошел вечером 3 декабря.

В Детской городской больнице №1 детей вывезли из операционных на улицу, некоторые из них были без верхней одежды. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По информации "78.ru", поводом для эвакуации стал очередное сообщение о заминировании здания. В результате звонка из больницы в срочном порядке пришлось вывезти пациентом со всех десяти этажей. 

В течение часа удалось разрешить ситуацию и вернуть детей в стационар. 

Ранее стало известно о массовых эвакуациях из торговых центров Петербурга. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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