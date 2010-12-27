Пациентов детской городской больницы №1 эвакуировали из здания

В Детской городской больнице №1 детей вывезли из операционных на улицу, некоторые из них были без верхней одежды. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации "78.ru", поводом для эвакуации стал очередное сообщение о заминировании здания. В результате звонка из больницы в срочном порядке пришлось вывезти пациентом со всех десяти этажей.
В течение часа удалось разрешить ситуацию и вернуть детей в стационар.
Ранее стало известно о массовых эвакуациях из торговых центров Петербурга.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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