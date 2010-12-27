Десятилетняя девочка убежала из дома из-за избиений матери

Сейчас малышка доставлена в больницу.

Полиция начала проверку семьи, проживающей в Красногвардейском районе по проспекту Ударников, 15. Девочку обнаружили прохожие на улице, им она рассказала, что не хочет возвращаться домой из-за избиений матери. Неравнодушные граждане обратились в правоохранительные органы.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, девочка была доставлена в отделение полиции, после этого было принято решение о её госпитализации.

В настоящее время проводится проверка по делу. Семьёй заинтересовался отдел по делам несовершеннолетних Красногвардейского района.

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Фото: социальные сети