Десятилетняя девочка убежала из дома из-за избиений матери

Полиция начала проверку семьи, проживающей в Красногвардейском районе по проспекту Ударников, 15. Девочку обнаружили прохожие на улице, им она рассказала, что не хочет возвращаться домой из-за избиений матери. Неравнодушные граждане обратились в правоохранительные органы.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, девочка была доставлена в отделение полиции, после этого было принято решение о её госпитализации.
В настоящее время проводится проверка по делу. Семьёй заинтересовался отдел по делам несовершеннолетних Красногвардейского района.
Ранее мы писали, что в Колпинском районе водитель выстрелил в пешехода.
Фото: социальные сети
Обсуждение ( 0 )