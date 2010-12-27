В Колпинском районе водитель выстрелил в прохожего

Пешеход госпитализирован.

В результате стрельбы на дороге в Колпинском районе пострадал 38-летний мужчина. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter слишком бурно отреагировал на то, что пешеход ударил рукой по капоту автомобиля. За такой безобидный инцидент прохожий получил 2 выстрела из травматического пистолета. После совершения преступления водитель скрылся.

Стрелок был задержан вскоре после совершения преступления. Полиция нашла его по "горячим следам". Он был обнаружен по месту жительства. Пострадавший же был сразу доставлен в Мариинскую больницу, где его экстренно госпитализировали.

По словам ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

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