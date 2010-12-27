Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Десятый сезон стал финальным для мультсериала «Время приключений»
Сегодня, 20:40
0
Rybka123
91

Десятый сезон стал финальным для мультсериала «Время приключений»

0
 
 

Премьера последней серии состоялась 3 сентября.

Популярный мультсериал "Время Приключений" закрывается после 8 лет успешного вещания. Премьера последней 148-ой серии состоялась в понедельник, 3 сентября. Об этом сообщает издание Variety. 

Автор сериала Пендлтон Уорд поблагодарил фанатов за столь долгое сотрудничество. По его словам, все серии сериала содержат в себе частицу душу каждого члена команды. Он надеется, что из последнего эпизода зритель вынесит для себя урок. 

На следующий день после выхода финального эпизода создатели выпустят DVD-диски с записью трех последних сезонов.

Мультсериал "Время Приключений" впервые появился на экранах в 2010 году. Сюжет рассказывал историю приключений мальчика Финна и его волшебного бульдога Джейка в постапокалиптическом мире "Земли Ооо". За 8 лет в эфире сериал снискал большую любовь и неоднократно номинировался на различные телевизионные премии. 

Ранее на Piter.TVСериал "Мистер Робот" закроют после четвертого сезона

Фото: скриншот из сериала "Время приключений"

Теги:
Категории: Лента новостей Мировые новости Кино Культура

Оставить комментарий

5