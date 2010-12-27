Десятый сезон стал финальным для мультсериала «Время приключений»

Популярный мультсериал "Время Приключений" закрывается после 8 лет успешного вещания. Премьера последней 148-ой серии состоялась в понедельник, 3 сентября. Об этом сообщает издание Variety.
Автор сериала Пендлтон Уорд поблагодарил фанатов за столь долгое сотрудничество. По его словам, все серии сериала содержат в себе частицу душу каждого члена команды. Он надеется, что из последнего эпизода зритель вынесит для себя урок.
На следующий день после выхода финального эпизода создатели выпустят DVD-диски с записью трех последних сезонов.
Мультсериал "Время Приключений" впервые появился на экранах в 2010 году. Сюжет рассказывал историю приключений мальчика Финна и его волшебного бульдога Джейка в постапокалиптическом мире "Земли Ооо". За 8 лет в эфире сериал снискал большую любовь и неоднократно номинировался на различные телевизионные премии.
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Фото: скриншот из сериала "Время приключений"