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Депутаты прикроют торговлю на культурно-массовых мероприятиях в Петербурге‍
Сегодня, 11:57
0
Shdaria
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Депутаты прикроют торговлю на культурно-массовых мероприятиях в Петербурге‍

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В Петербурге запретят торговлю на массовых мероприятиях и создадут реестр недобросовестных организаторов ярмарок.

В Санкт-Петербурге депутаты хотят запретить ярмарочную торговлюв рамках фестивалей, культурно-массовых и праздничных мероприятий. Законопроект одобрил комитет по законодательству петербургского парламента. Отмечается, что ларьки и киоски, которые установлены в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, остануться на месте.  
 
Кроме того, в Северной столице создадут перечень малопорядочных организаторов ярмарок. Уточняется, что в список попадут те, кто ранее был привлечен к административной ответственности. 
 
Теги: запретят торговлю на фестивалях , новости спб , общество , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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