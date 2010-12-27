Депутаты прикроют торговлю на культурно-массовых мероприятиях в Петербурге‍

В Петербурге запретят торговлю на массовых мероприятиях и создадут реестр недобросовестных организаторов ярмарок.

В Санкт-Петербурге депутаты хотят запретить ярмарочную торговлюв рамках фестивалей, культурно-массовых и праздничных мероприятий. Законопроект одобрил комитет по законодательству петербургского парламента. Отмечается, что ларьки и киоски, которые установлены в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, остануться на месте.

Кроме того, в Северной столице создадут перечень малопорядочных организаторов ярмарок. Уточняется, что в список попадут те, кто ранее был привлечен к административной ответственности.