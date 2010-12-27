Депутаты Петербурга предложили разработать правила посещения кафе для людей с животными

Депутаты считают, что в России должны быть разработаны единые правила нахождения в магазинах и кафе для людей с животными. Сейчас каждый владелец сам решает, пускать в своё заведение с домашним животным или нет.

Депутаты Петербурга предложили разработать единые правила посещения кафе, ресторанов и продуктовых магазинов для людей с животными. Инициативу выдвинули депутаты ЗакСобрания Петербурга Денис Четырбок и Сергей Никешин.

Депутаты считают, что в России должны быть разработаны единые правила нахождения в магазинах и кафе для людей с животными. Сейчас каждый владелец сам решает, пускать в своё заведение с домашним животным или нет. Четырбок отметили, что речь в данном законопроекте не идёт о запрете прохода в магазин с животными.

Депутат заявил, что таким образом они хотят учесть интересы хозяев, у которых могут быт воспитанные питомцы и тех, кто, например, страдает от аллергии или просто боится собак.

Документ поддержали в первом чтении в ЗакСе Петербурга 27 ноября.

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