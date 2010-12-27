Депутат из Ленобласти заплатит миллион рублей настоящему магу

Владимир Петров подарит миллион человеку, который сможет доказать ему существование магии.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров решил бороться с нерегулируемыми законом кудесниками и чародеями. Чиновник согласен подарить один миллион рублей любому, кто предоставит неоспоримое доказательство существования магии, сообщает пресс-служба депутата ЗС ЛО.

Спикер пояснил, что уже не раз вносились законодательные инициативы, касающиеся регулирования "волшебной" отрасли отечественной экономики, но и сегодня колдуны и маги работают вне рамок правового поля.

Проблема заключается в том, что экстрасенсы против любого вмешательства со стороны государства, так как не согласны со скептической оценкой в свой адрес.

Бюрократическая машина не в состоянии классифицировать и признать существование волшебства в нашем мире. Будучи человеком широких взглядов, я готов пойти навстречу кудесникам — любому, кто предоставит мне доказательства существования магии, или совершит новогоднее чудо я лично вручу один миллион рублей и стану самым яростным защитником волшебников среди всех российских депутатов. Владимир Петров, депутат ЗС ЛО

Депутат подчеркнул и еще одну важную деталь. Условием получения денег станет официальное заключение, которое не сможет дать научное объяснение, совершенному чуду. Награду Петров выделит из собственных сбережений.